Gasperini: «Speriamo di recuperare Muriel presto. Inter ancora forte»

Gianpiero Gasperini, intervenuto nel post di Atalanta-Sassuolo su Sky Sport, ha parlato dei tempi di recupero di Muriel, nonché della prossima avversaria in campionato, l’Inter

MURIEL − Sul colombiano, filtra ottimismo per Gasperini: «Siamo fiduciosi, mi auguro che rientri prima. Le lesioni muscolari sono sempre gravi e bisogna curarli bene. Speriamo di recuperare Luis Muriel prima».

MILANESI − Gasperini ha poi risposto alla domanda sull’Inter e il Milan:«La soglia è la prestazione per come usciremo da queste partite. Il Milan è molto forte, l’Inter nonostante le cessioni di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, rimane ancora una grande squadra. Secondo me, le milanesi insieme al Napoli sono le favorite per il campionato. Contro Inter e Milan vediamo come andiamo a sbatterci».