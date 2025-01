Gasperini: «Sette minuti al VAR per noi e sull’angolo nulla»

Gasperini si conferma un ottimo allenatore dal punto di vista tattico, ma comunicativamente parlando lascia molto a desiderare. La sua analisi di Inter-Atalanta.

L’ANALISI – Gian Piero Gasperini, dopo aver fatto polemica in conferenza stampa, ha analizzato la partita ai canali ufficiali del club orobico. Questo il pensiero dell’allenatore dell’Atalanta in virtù della sconfitta contro l’Inter in semifinale di Supercoppa italiana. Le sue parole: «Abbiamo fatto un po’ di errori regalando opportunità all’Inter che però non si sono concretizzate in gol, ma gli abbiamo dato possibilità di poter segnare. Abbiamo fatto anche altre cose buone creando nel secondo ma anche nel primo tempo occasioni per segnare. Poi gli episodi sono un po’ così e il risultato ci sta. Il gol è veramente incomprensibile. Si sta sette minuti a vedere, giustamente, il fuorigioco di De Ketelaere e non si possa vedere che non è calcio d’angolo, che c’è un giocatore che imballa il portiere, che c’è un fallo netto su Scalvini mentre salta a due mani. E’ una brutta esportazione del VAR. L’Inter è una squadra forte, che certe accelerazioni e velocità facciamo fatica a contenerle, dobbiamo essere perfetti, gli abbiamo creati pochi grattacapi ma quando sarà ora del campionato andrà meglio. Abbiamo bisogno di tutti quanti, di una rosa competitiva, le partite saranno tante e di altissimo livello. La partita di questa sera è stata un bel test per tutti».