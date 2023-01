Gasperini: «Risultato che ci sta sicuramente! Bene solamente in difesa»

Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo di Inter-Atalanta di Coppa Italia. Il tecnico orobico spiega il risultato di San Siro

SOTTOTONO − Gasperini ammette la pochezza della sua Atalanta: «Potevamo giocare meglio, eravamo sotto ritmo. Non abbiamo concesso tanto ma sul piano del gioco non abbiamo fatto benissimo. Siamo stati sottotono in certe zone del campo, bene dietro. Al di là del risultato che ci sta sicuramente, volevamo fare una prestazione migliore. Ho cercato di alzare un po’ il pressing, non avevamo le energie e abbiamo pagato sul piano tecnico perdendo tanti palloni. Quando l’avversario è più fresco diventa difficile contrastare».

OBIETTIVO − Poi risponde agli obiettivi di squadra, così Gasperini: «Boga, la sua forza è saltare l’uomo e avere questa rapidità. Non è mai stato così prolifico nel realizzare gol ma sicuramente questa è la sua qualità migliore. Mai detto che l’obiettivo nostro è tornare in Champions League. Essere a due punti dall’Inter e con tante squadre vi dico che è un grande traguardo».