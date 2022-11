Gasperini: «Poco fortunati con Inter e Napoli! Serie A ora più equilibrata»

Gasperini al termine di Atalanta-Inter si rammarica per la mancata rimonta a discapito di una buona prestazione contro la squadra di Inzaghi. Il tecnico atalantino parla anche di una Serie A che lentamente sta ritrovando equilibrio. Di seguito le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club bergamasco

AMAREZZA – Gian Piero Gasperini è rammaricato al termine di Atalanta-Inter: «Rimonta non riuscita? Peccato perché veniamo da una settimana di 3 sconfitte dove sia con il Napoli che con l’Inter non siamo stati fortunati. Oggi, a discapito di una prestazione molto buona, com’era stato già con il Napoli, usciamo con questa sconfitta. Ci dispiace molto perché questi primi mesi sono stati davvero buoni. Mi aspettavo una Serie A più equilibrata all’inizio e invece non lo è stata. Ora sta tornando equilibrata perché alcune squadre che non hanno fatto bene all’inizio stanno inevitabilmente venendo fuori, sia tra le big che alcune a metà classifica».