Gasperini piange: «Massa ha rovinato la partita. Brutto e penalizzante»

Gian Piero Gasperini si è così pronunciato al termine di Atalanta-Inter, match vinto dai meneghini con il punteggio di 2-0.

IL COMMENTO – Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN nel post-partita di Atalanta-Inter, conclusasi per 0-2. Il tecnico dei bergamaschi si è espresso in questi termini sulla sconfitta della sua compagine: «L’espulsione ha rovinato il finale di partita, il che è un peccato per la nostra squadra, per gli avversari e per la gente. Non c’erano i presupposti per arrivare a questo, si potevano garantire altri dieci minuti di partita avvincente. L’arbitro ha esagerato, perché ci sono stati altri episodi di giallo che non hanno portato a un’espulsione. Massa ha rovinato la partita, anche perché ci sono parole decisamente peggiori di un applausino. Ci è stato tolto un giocatore che non doveva essere espulso, poi dopo la partita è scaduta».

Gasperini su Atalanta-Inter

LE DICHIARAZIONI – Gasperini ha poi proseguito: «Nel primo tempo abbiamo difeso benissimo sui calci piazzati. La partita è stata sospesa perché un tifoso è stato male, ciò non può essere un alibi. Sono episodi che capitano, noi dovevamo essere più attenti. Non riusciamo ad essere concreti, difendiamo bene su tanti poi subiamo gol. Detto questo, la partita avrebbe avuto tanto da dire, ci sarebbe stato tanto da giocare. Trovo assurdo che sia stato deciso di espellere Ederson. Ci sono ancora 9 partite, noi dobbiamo ritrovare la forza di giocarle al meglio. Da questa partita non usciamo ridimensionati: abbiamo giocato con coraggio contro una delle squadre più forti al mondo».