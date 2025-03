Gasperini perde e piange: «Assurdità su Ederson, Massa ha rovinato tutto»

Gasperini ha parlato in conferenza stampa al termine di Atalanta-Inter, match finito 0-2 a favore dei nerazzurri di Milano. Le sue parole.

Che successo nel rosso a Ederson e per il suo?

Non lo so! La mia non te la racconto.

Prestazione, Gasperini?

Secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione, ottima gara contro grandissima squadra. L’Inter è veramente una squadra forte e bisogna riconoscerlo. Mi piacerebbe giocare per lo scudetto.

Gasperini, il calcio d’angolo ha fatto girare tutto anche dopo il malore?

La partita è stata equilibrata. Secondo me, primo tempo bellissimo contro una delle squadre più forti d’Europa. C’è stato il palo e poi abbiamo difeso su qualche loro tiro. Partita tirata al limite, bastava poco, un po’ di ritardo, che loro sarebbero stati pericolosi. Poi c’è stato l’episodio del calcio d’angolo, dove siamo stati fermi. Ma la partita è lunga, aperta, tra la prima e la terza in classifica. Due squadre corrette, c’era almeno dieci minuti da giocare più altri 11 e la partita è stata letteralmente rovinata per una decisione assurda. Ha rovinato una partita per tutti, per le due squadre, per il calcio.

Non primo gol da palla inattiva e perché questa metamorfosi tra casa e fuori?

Oggi era la partita più difficile di tutte, l’abbiamo giocata per vincerla. Siamo in negativo, siamo stati attenti nell’arco del primo tempo, ma nella ripresa no e l’Inter ha fatto tanti punti su palla inattiva, sia a Riad che ad agosto. Sono più forti di noi in questo. Riescono a risolvere tante partite così e contro di loro siamo andati sotto su queste situazioni.

Gasperini, la sua Atalanta dopo una battuta d’arresto ha messo 6-7 vittorie di fila. Può succedere?

Mancano nove giornate e c’è tutto in palio. Dobbiamo giocare con questo spirito, abbiamo partita importanti da giocare e un calendario da affrontare. Usciamo da Juventus e Inter, sul piano del valore della squadra, gratificati. Ora incontreremo le altre squadre di fila, ma l’Atalanta sta facendo quello che deve fare.

Durante la pausa può recuperare qualcuno?

Sugli infortuni siamo nella media, anche medio-bassa, ma abbiamo avuto tre infortuni lunghi, tipo Scamacca, Scalvini e Kossonou. Pesano 250 giorni l’uno. Anche l’Inter aveva assenti. Cuadrado infortunato, Posch e Soulemana e dopo la sosta potrebbero recuperare.

Futuro?

Vedremo, devo stare nei posti dove sto contento. Quello che ha fatto la gente di Bergamo mi ha cambiato la vita. Il resto è calcio, quando ti accorgi che magari quello che vuoi fare non sta più bene e si hanno altre idee, le scelte le fanno altre. Se c’è da cambiare cambio.