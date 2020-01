Gasperini: “Meritavamo la vittoria, grande rammarico. VAR? Non capisco”

Intervistato da “Radio Rai” al termine di Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini – tecnico degli ospiti – ha commentato il pareggio di questa sera con le reti di Lautaro Martinez e Robin Gosens.

OCCASIONE SPRECATA – «Il risultato ci lascia un grande rammarico, specialmente con la grande opportunità avuta con il rigore. Avremmo conquistato una vittoria meritata. I rigori per noi sono un tormento, negli ultimi anni abbiamo buttato diverse opportunità. Bisogna dar comunque merito ad Handanovic che di rigori ne ha già parati tanti. Avevamo la sensazione di poter vincere la partita, poi trovare la giocata contro l’Inter non è mai facile. Abbiamo preso gol all’inizio, potevamo avere grandi problemi con gli spazi, ma siamo cresciuti. Nel secondo tempo anche i giocatori in avanti sono cresciuti in condizione e qualità, tanto da sfiorare la vittoria».

EPISODIO INSPIEGABILE – «Alcune situazioni sono difficili da spiegare, visto che c’è il VAR. Succedono cose e situazioni che sono evidenti, come quella clamorosa di stasera di Lautaro Martinez e non si capisce il motivo per cui non vengono prese delle decisioni. Questi sono episodi che cambiano le partite, a noi rimane ancora sul gozzo una Coppa Italia persa in questo modo. Al di là di questo episodio è difficile spiegare come si possa sbagliare così evidentemente».