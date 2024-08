Gasperini: «Mai fatti conti alle avversarie! Nostro campionato dopo la sosta»

Gasperini è stato intercettato subito dopo la fine di Inter-Atalanta, partita andata in scena a San Siro, anticipo della terza giornata di Serie A vinto dai Campioni d’Italia 4-0. Ecco quando dichiarato a DAZN nell’immediato post match dall’allenatore atalantino

DIFFICOLTÀ – Gian Piero Gasperini interviene così dopo il triplice fischio di Inter-Atalanta: «Chiaro che o primi dieci minuti abbiano determinato molto l’umore di questa squadra che dopo la sosta potrà contare su tutti gli effettivi. Oggi eravamo in difficoltà numerica in difesa, poi credo che il nostro campionato inizierà dopo la sosta. Pur nel risultato fortemente negativo di oggi ho visto dei ragazzi, soprattutto i nuovi, che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine, anzi a lunghi tratti anche nel primo tempo potevamo creare qualcosa di più. Devo comunque attaccarmi alle cose migliori che hanno fatto e da lì ripartire con un organico più completo».

Gasperini parla dei tanti cambiamenti avvenuti e del tempo necessario per mettere insieme i pezzi

Gasperini parla dei tanti cambiamenti in rosa: «Cambiamenti? Purtroppo ci sono state difficoltà da subito, l’estate era anche partita bene perché la società aveva fatto delle ottime operazione in uscita, con delle ottime plusvalenze. Quindi a un certo punto ho avuto disponibilità per investire, poi la maggior parte dei calciatori sono arrivati nelle ultime due settimane e la squadra è un po’ da costruire. Se l’Atalanta ha investito più quest’anno? Non so quanto ha investito, ha incassato e investito. Abbiamo perso giocatori che valevano tanto. Non faccio mai i conti alle avversarie e nemmeno alla mia società, ma gente come Scamacca, Scalvini, Koopmeiners forse di milioni ne valgono tanti di più. Chiaro che adesso dopo la sosta sarà una squadra con dieci/undici nuovi e dovremo cercare di studiarli e capire come giocare. Dobbiamo sperimentare un po’ in campionato quello che purtroppo non abbiamo potuto fare in questi 50 giorni».