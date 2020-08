Gasperini: “Inter, sconfitta salutare in previsione della Champions...

Gasperini: “Inter, sconfitta salutare in previsione della Champions League”

Gian Piero Gasperini dopo Atalanta-Inter, terminata 0-2 a favore degli uomini allenati da Antonio Conte che si sono giudicati il secondo posto matematico, attraverso il canale ufficiale del club bergamasco ha commentato la partita e la prossima sfida di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain.

ESEMPIO – Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta in Atalanta-Inter e fa riferimento alla prossima sfida di Champions League contro il Paris-Saint Germain: «Questa sconfitta è molto salutare in previsione della Champions perché abbiamo trovato una squadra in grandissima condizione che ci ha dato molti spunti. Bisogna capire che questi sono i ritmi di una squadra importante e sarà così anche contro il PSG dove abbinano forza fisica a grande tecnica, avevamo bisogno di alzare i ritmi e stasera siamo stati costretti a farlo. È stata una partita utile. La partita è iniziata nel modo peggiore con questo infortunio, speriamo che sia solo una forte contusione».

LA STAGIONE – Gasperini analizza la stagione disputata dai suoi ragazzi: «La stagione è stata straordinaria, do il massimo dei voti a tutti: giocatori, società e tifosi fino a quando sono stati presenti. Il rammarico è aver giocato tredici partite in così poco tempo, praticamente un terzo di campionato. Non è stato semplice giocarlo anche senza il nostro pubblico».

CONTRO IL PSG – Gasperini pensa subito alla prossima sfida in Europa: «Ci prendiamo due giorni di riposo dovuto e poi ripartiamo dalla sfida di questa sera, incontreremo una squadra fortissima. Dovremmo fare una partita di coraggio, ci prenderemo dei rischi ma abbiamo bisogno di ritrovare questo».

