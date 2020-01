Gasperini: “Inter mai così in difficoltà. Dominio Atalanta nella ripresa”

Condividi questo articolo

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico degli orobici, ai microfoni di “Dazn” nel post partita di Inter-Atalanta.

PARI E PATTA – L’Atalanta ha messo in mostra una prestazione davvero convincente, a San Siro, contro l’Inter di Antonio Conte. Gian Piero Gasperini l’ha analizzata così: «È stata una bella partita. Io e Conte? Entrambi viviamo la partita con grande intensità. Secondo me abbiamo dominato e non era facile dopo essere passati in svantaggio. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ci hanno messo in difficoltà, ma i nostri difensori sono stati altrettanto bravi a toglierli spazi. Siamo stati ottimi nell’accorciare e poi sono cresciuti anche Josip Ilicic e Alejandro Gomez».

SINGOLI – Sulla prestazione di Duvan Zapata, al rientro dopo un lunghissimo periodo di stop, e sull’interpretazione generale della gara: «È un giocatore fondamentale e dobbiamo recuperarlo. Solo giocando può ritrovare la condizione migliore. Va bene così trattandosi della prima partita dopo tanto tempo. Dietro abbiamo fatto benissimo, questo è il nostro modo di giocare. Troppo comodo pensare di avere uomini in più per difendere. L’uomo in più ci serve a centrocampo. Ci può scappare una palla, come successo nei primi minuti. Con l’Inter devi anche prenderti dei rischi, per metterli in difficoltà. Difficilmente vedo l’Inter in difficoltà. Rigori? Abbiamo sbagliato una quantità incredibile di rigori. Bravo Samir Handanovic, peccato perché sarebbe stata una vittoria tutto sommato meritata. Ilicic e Gomez? Rompono l’equilibrio delle difese. Hanno inventiva e dribbling. Alterniamo il nostro gioco però, varia anche la posizione del ‘Papu’. Se recuperiamo Zapata di inizio stagione diventiamo molto più forti. Rigore su Rafael Toloi? Non so perché non sia stato dato. Brutti e gravi questi episodi. Col VAR questi errori sono incomprensibili».