Gasperini: «Inter? La squadra peggiore per il Manchester City!»

Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa post partita, parla della sconfitta subita contro l’Inter sul finale di 3-2 questa sera al Meazza.

VICINO ALL’ADDIO? – Sul percorso dell’Atalanta in questa stagione, così commenta Gian Piero Gasperini: «Personalmente sono molto soddisfatto di quello che ha fatto l’Atalanta fino a oggi, siamo sempre stati nella zona alta della classifica. Sempre ottimi rapporti con il club e la società, io rispetto sempre le loro scelte. Quest’anno mi sono sentito spesso fuori luogo, e credo ci sarà qualcosa da rivedere, ma con tutto il rispetto che lega me a questa società».

L’ANALISI – Sul match di stasera questo il pensiero di Gasperini: «Prendere due gol in tre minuti è stato complicato. Inter partita con tanta adrenalina, facendo cose che noi non siamo riusciti a reggere. Abbiamo riaperto la gara, ma quest’anno con i cambi non siamo mai riusciti a fare grandi cose, ma questa è comunque una squadra che non muore mai. Abbiamo fatto tantissimi punti, possiamo arrivare in Europa League. Domenica ci saranno altri 90 minuti fondamentali che spero ci facciano chiudere la stagione nel migliore dei modi».

L’AVVERSARIO – L’Inter sta per incontrare il Manchester City in finale di Champions League. Gasperini analizza la partitissima: «L’Inter è la squadra peggiore da incontrare per il Manchester City. Ha le caratteristiche giuste e può creare situazioni che possono dare fastidio».