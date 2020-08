Gasperini: “Inter con qualitÃ  e mentalitÃ , ci serve per la Champions”

Gasperini: “Inter con qualità e mentalità, ci serve per la Champions”

Condividi questo articolo

Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato

INTER FORTE – Gasperini sottolinea la superiorità dell’Inter: «Abbiamo incontrato una squadra che ha interpretato meglio di noi, con grandissima qualità e mentalità. Un po’ quello che ci aspettiamo di incontrare contro il PSG. L’Inter ci ha costretto ad andare fuori giri, cosa che non succedeva da tempo. Siamo riusciti anche a ritrovare l’intensità giusta che ci farà comodo nella prossima gara».

LA CONDIZIONE – Gasperini parla della condizione dell’Atalanta: «E’ una questione di condizione. Abbiamo giocato tanto, adesso c’era anche fatica nell’atteggiamento. Pensavamo bastasse così e la partita di stasera ci ha portato alla realtà delle squadre di alto livello che giocano su ritmi diversi e con qualità tecnica»

LE DIFFICOLTA’ – Gasperini sottolinea come l’Inter ha messo in difficoltà l’Atalanta: «Oggi è stata particolare, è uscito questo gol su calcio d’angolo, era una palla facile per Gollini che si è scontrato con Gosens, non è stato un errore particolare. Per come l’Inter ci veniva a prendere e pressare con velocità e precisione tecnica ci è servito, noi eravamo spesso in ritardo e quando abbiamo avuto i tempi giusti abbiamo fatto cose buone. Questo è il nostro spirito, ultimamente avevamo affrontato in un certo modo, ma contro le squadre forti devi andare più forte»

LA MANCANZA DI ILICIC – Gasperini dedica un pensiero a Ilicic, assente da tempo e pare alle prese con problemi personali: «Ci manca moltissimo. Gli mandiamo un sacco di abbracci. Non voglio entrare nella cosa, prima o poi arriva. Lo rispetto al meglio non parlando di lui anche se è chiaro che gli stiamo vicini»