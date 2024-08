Gasperini: «Inter-Atalanta, uno out al 99%! Lookman? Rispondo così»

È vigilia di Inter-Atalanta, nonostante al momento il pensiero principale sia sulla Champions League e l’imminente sorteggio. Al quale parteciperanno anche i bergamaschi, con Gasperini che ha appena concluso la conferenza stampa.

CONFERENZA GASPERINI VIGILIA INTER-ATALANTA

Che effetto le ha fatto vedere Koopmeiners con la maglia della Juventus? Che Atalanta sarà senza di lui?

Koopmeiners ha raggiunto quello che voleva, quindi va bene. A noi ha dato tanto come giocatore, credo che a questo punto siano tutti felici: è felice lui, è felice la Juventus ed è felice l’Atalanta. Tutti vissero felici e contenti…

Per domani c’è la possibilità di vedere Hien in campo? C’è Godfrey piano B?

Hien al 99% non è utilizzabile domani, perché ha avuto una forte febbre. È una forte influenza virale, ha avuto le placche in gola e non credo che possa essere recuperabile per domani. Non so se sarà Godfrey o un altro: vedremo.

Gasperini, Lookman può tornare per Inter-Atalanta?

Lookman è rientrato ieri, dopo quindici giorni ha fatto un primo allenamento. Adesso più tardi faremo il secondo, poi si vedrà.

Dall’arrivo di Inzaghi l’Atalanta non ha mai battuto l’Inter.

Effettivamente con l’Inter di questi anni non abbiamo mai vinto a San Siro, forse l’unico campo dove non siamo riusciti a vincere. C’è sempre la prima volta, è chiaro che l’Inter di questi tempi è una squadra molto forte e quindi è una cosa che condividiamo con altre. Questa è una partita che arriva molto presto, prima della sosta e dopo tutte le vicissitudini che ci sono state, però è una partita molto importante. Incontriamo la squadra che ha vinto il campionato: ci sarà grande concentrazione.

Gasperini va contro il Corriere di Bergamo.

Mi dispiace perché lei è molto gentile e molto corretta (si riferisce alla giornalista che fa la domanda, ndr), però io al suo giornale non posso rispondere. Io ho detto, dopo la partita di Torino, che ci mancavano tredici giocatori rispetto alla finale di Dublino: non ho detto che giocavamo in dieci, era una cosa abbastanza chiara. Mi si può dire di tutto, tranne che io sia in malafede.