Gasperini: «Inter-Atalanta, giochiamo contro i migliori! Noi inseguiamo»

Gasperini dopo la conferenza stampa in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato della sfida di Supercoppa Italiana in programma domani contro l’Inter.

PRIMO TROFEO STAGIONALE – Gian Piero Gasperini ha presentato così Inter-Atalanta, una delle due semifinali di Supercoppa Italiana: «Sarebbe bello continuare sulla scia del 2024, già questa è un’opportunità perché iniziare così presto con un trofeo in palio è un modo buono per continuare sulla stessa scia. Inter-Atalanta la vera finale? Per quello che è il campionato sì, insieme al Napoli siamo le squadre che hanno fatto più punti e hanno avuto più continuità, però Juventus e Milan sono competitive al massimo, tutti quanti crediamo che l’Inter sia la squadra più forte e di riferimento e tutte siamo dietro per cercare di rincorrere. Quando si gioca una partita secca le possibilità sono i migliori. Giochiamo contro i migliori, vediamo noi a che livello siamo. L’Inter ha raggiunto una dimensione superiore a tutte quante. Le ultime due partite abbiamo compromesso molto il risultato soprattutto nei minuti finali».

Atalanta contro l’Inter nonostante qualche assenza in attacco

IN ATTACCO – Gasperini ha parlato così anche delle assenze: «L’assenza di Scamacca si conosce ormai già da diversi mesi, lui sta lavorando ma quando rientri da un infortunio come quello suo e quello di Scalvini ci vuole un po’ di tempo. Retegui è arrivato ed è stato subito straordinario, ora è stato fermato dall’infortunio ma in una stagione questo fa parte di tutte le squadre. Senza supplementari faremo le nostre strategie? Sarà una partita di tanti risvolti, arriviamo da tante partite e da una rincorsa importante. Poi ripartiremo in campionato dove avrò bisogno di tutta la squadra».