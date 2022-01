Gasperini: «Giocato alla pari dell’Inter, fatto anche qualcosa in più!»

Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata di Serie A: di seguito le sue dichiarazioni

MERITI – Gian Piero Gasperini parla così ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Inter: «Abbiamo fatto un’ottima gara, partita difficile per il valore dell’Inter ma abbiamo giocato alla pari. Non sono assolutamente d’accordo sul fatto che siamo stati da meno. Anzi, abbiamo fatto qualcosa di più. L’Inter ha giocato molto bassa. Nel finale siamo calati un po’ perché hanno messo dentro due attaccanti freschi, vorrei vedere quali attaccanti giocano 90 minuti nel nostro campionato, credo nessuno. Muriel ha fatto una grande partita come tutti i suoi compagni e credo che globalmente meritavamo qualcosa in più noi. La storia dice che le partite tra me e Inzaghi ci sono sempre stati tanti gol, stranamente è uscito uno 0-0 ma è stato un ottimo 0-0 giocato per vince la partita. Abbiamo fatto una partita aggressiva, pressiamo nelle zone dove loro si muovono. Si muovono bene e questo ha impedito loro di giocare spesso. Questo per noi è un grande risultato perché l’Inter di solito domina le partite e questa era la base. Poi ci sono gli episodi che non siamo riusciti a concludere, però la partita è stata giocata da due squadre che avevano un solo obiettivo è questo ha reso la gara bella. Demiral può ancora crescere sotto l’aspetto fisico e di testa può essere spesso decisivo. Noi stiamo facendo il nostro campionato, come tutti siamo l vicini. Sappiamo benissimo che conquistare la zona Champions è molto difficile Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato, speriamo nel cedimento di una per aver un posto in Europa. Non sarà facile per la qualità di gioco e la rosa che hanno. Sia Handanovic che Musso sono stati protagonisti e sono tra i migliori portieri».