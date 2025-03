Gasperini non la digerisce: «Gestione dei cartellini mettono in difficoltà giocatori»

Gasperini dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 0-2, in un’intervista realizzata da Rai Radio 1 si è scagliato ancora una volta contro l’arbitro per l’espulsione – sacrosanta – a Ederson che, a detta sua, avrebbe cambiato la partita.

SOLITO COMMENTO – L’Inter passa meritatamente in vantaggio contro l’Atalanta con il gol di Carlos Augusto. Nel finale l’espulsione sacrosanta di Ederson e poi il raddoppio nerazzurro. Ma Gian Piero Gasperini trova sempre un motivo per lamentarsi: «Lo sappiamo, la gente ha già capito come funzionano i cartellini e come funzionano certe situazioni che mettono in difficoltà i giocatori».