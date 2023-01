Gasperini: «Difeso con ordine, ma energia non era quella giusta»

Gianpiero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Inter-Atalanta, sfida conclusasi per 1-0. Queste le sue dichiarazioni

ENERGIA – Queste le parole di Gasperini: «Essendo che la partita poteva andare ai supplementari, c’era l’intenzione di stare bassi e portare la partita più avanti per poi alzare i ritmi negli ultimi venti minuti o ai supplementari. Abbiamo difeso anche con ordine, non abbiamo avuto grandi pericoli. Ma si vedeva da subito che l’energia non era quella giusta. Eravamo un po’ appannati, è stato questo il motivo».