Gasperini: “Complimenti Inter! Grande lavoro di Conte, classifica giusta”

Gian Piero Gasperini dopo Atalanta-Inter terminata 0-2 a favore della squadra allenata da Antonio Conte, ai microfoni di “DAZN” ha detto la sua riguardo la partita e la stagione di bergamaschi.

LA PARTITA – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sfida persa contro l’Inter si è complimentato con la squadra allenata da Antonio Conte: «A centrocampo eravamo contati con l’assenza di Ilicic, però siamo riusciti a realizzare tantissimi risultati giocando anche sul secondo tempo. Oggi purtroppo abbiamo preso gol prestissimo, c’erano le condizioni peggiori per affrontare l’Inter oggi però la reazione dei giocatori è stata molto alta perché dopo siamo riusciti a ritrovare ritmo che credo ci tornerà utile. Per noi era la tredicesima partita e non abbiamo avuto cali nei risultati ma nel gioco, abbiamo undici-dodici giorni per rimetterci a posto. La prestazione di oggi ci ha dato una bella sveglia!».

PENSIERO A ILICIC E GOLLINI – Gasperini parla di Josip Ilicic e dell’infortunio di Pierluigi Gollini: «Ilicic lo riempiamo di abbracci. Gollini ha preso una forte contusione al ginocchio, non so se è stato spinto».

SU CONTE – Gasperini ai microfoni di Dazn svela cosa gli ha detto Antonio Conte al termine della partita: «Ci siamo fatti i complimenti reciproci, è stato molto carino nei miei confronti. Lui ha fatto un grandissimo lavoro, la classifica la ritengo giusta per come è stato tutto il campionato».