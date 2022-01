Gasperini: «C’è un po’ di rammarico. Scudetto? Vicini negli scontri diretti»

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa post Atalanta-Inter, ha commentato il pari per 0-0. Per il tecnico orobico, c’è un po’ di rammarico per non aver vinto la gara

È soddisfatto della partita fatta dall’Atalanta contro l’Inter?

Partita difficile per il valore dell’avversario ma nonostante le assenze abbiamo fatto partita di livello. Secondo me qualcosa in più per noi, c’è un po’ di rammarico anche se alla fine D’Ambrosio stava per segnare. Ma siamo soddisfatti per quanto fatto.

Negli scontri diretti, l’Atalanta ha dimostrato di saper tenere botta. Può lottare per il titolo?

Noi negli scontri diretti siamo indubbiamente vicini, lo dicono i risultati. Facciamo spesso partite alla pari, nell’arco delle 38 giornate difficilmente riusciamo a fare 10 vittorie di fila come Inter, Milan o Napoli ma abbiamo un target di punti. Però siamo soddisfatti così».