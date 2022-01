Gasperini: «Atalanta alla pari se non addirittura meglio dell’Inter!»

Gian Piero Gasperini torna a parlare di Atalanta-Inter e lo fa attraverso il canale ufficiale del club. Il tecnico è contento di aver giocato alla pari degli avversari anche se a detta sua l’Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più.

IL COMMENTO – Gasperini si complimenta con la sua squadra e attraverso il canale ufficiale del club sottolinea che, a detta sua, l’Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più rispetto l’Inter: «Doverosi i complimenti ai giocatori, è stata una bella partita. Abbiamo fatto bene contro una squadra molto forte, li abbiamo costretti a cambiare la loro abitudine di dominare le partite. Ci sono stati episodi da una parte e dall’altra, qualcosina in più noi, però è chiaro che sono stati bravi entrambi i portieri. C’è un pizzico di rammarico per non averla vinta, potevamo anche perderla però siamo andati vicino. C’è l’orgoglio di aver giocato alla pari di questa squadra, queste partite ti danno tanta stima e sai che te la puoi giocare negli scontri diretti. Abbiamo sempre molta fame di essere protagonisti e vogliamo lottare per un risultato solo».

Fonte: Atalanta.it