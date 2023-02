Gasperini ammette: «Non la partita che volevamo con l’Inter. Forse affaticati»

Gian Piero Gasperini dopo Inter-Atalanta 1-0 di Coppa Italia, attraverso i canali ufficiali del club ha analizzato la sconfitta sottolineando però la stanchezza della sua squadra.

SCONFITTA A SAN SIRO – Gasperini analizza così Inter-Atalanta: «Partita combattuta anche se abbiamo sofferto la loro freschezza. Abbiamo avuto qualche occasione notevole per andare in vantaggio, però questo è il calcio. Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, forse perché un po’ affaticati dalle partite di campionato. Ci dispiace, ma faremo tesoro di questa partita. C’è amarezza per la prestazione, non per il risultato perché l’Inter è una grande squadra. Dietro abbiamo fatto bene, probabilmente avevamo un po’ di fatica e può succedere».