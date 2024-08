Gallo: «Contro i campioni è sempre difficile. Non voglio paura!»

ha parlato in questo modo per Sky Sport della partita che si giocherà alle ore 20.45 a San Siro tra Inter e Lecce.

PRE-PARTITA – Il difensore del Lecce Antonino Gallo anticipa il match contro l’Inter: «La partita con l’Atalanta è stata una brutta batosta per tutti, contro i campioni in carica è difficile e ci teniamo a far bene dimostrando in campo. In queste partite ci vuole coraggio e personalità, no alla paura. Contro l’Inter in un grande stadio bisogna avere personalità e spensieratezza. Il mister ha detto che ci vuole equilibrio in entrambe le fasi, sia offensiva che difensiva»