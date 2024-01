IN – Galliani: «Di Gregorio in Monza-Inter? Ora vediamo! Carboni incredibile»

Anche Galliani ha partecipato all’Assemblea di Lega di oggi. All’uscita dalla sede della Lega Serie A a Milano, l’Amministratore Delegato ha parlato ai cronisti presenti (fra cui il nostro inviato Crescenzo Greco) sia di Monza-Inter di sabato sia delle questioni Carboni e Di Gregorio.

IL COMMENTO – Adriano Galliani non vuole dire troppo su Monza-Inter: «Da monzese spererei come l’anno scorso ma è difficile. Quest’anno l’Inter è fortissima, ha una rosa che la rende favorita per il campionato. È la prima della classe. Come sta Michele Di Gregorio dopo l’infortunio di sabato? È a Barcellona, fra un’ora sapremo. Valentin Carboni? È incredibile. Credo che nei 2005 che nei principali cinque campionati europei ci siano solo tre-quattro giocatori con almeno due gol. È straordinario, noi l’avevamo capito come l’ha capito l’Inter che purtroppo ce l’ha dato in prestito secco. Ma intanto sta giocando nel Monza e benissimo, Raffaele Palladino fa convivere lui e Andrea Colpani».

LE OPZIONI – Galliani non esclude un nuovo portiere prima di Monza-Inter: «Mercato? Vediamo Di Gregorio come sta. Rinnovare il prestito con l’Inter di Carboni? È presto. Il VAR? No no, cos’è il VAR? (ride, ndr) È chiaro che c’è una persona che osserva, succede che si possa sbagliare. Ha ridotto tantissimo gli errori».

Fonte: dall’inviato di Inter-News.it, Crescenzo Greco