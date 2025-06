Gallardo: «Espulsione decisiva, ma Inter superiore!» Poi un alibi

Gallardo in conferenza stampa ha commentato la sconfitta del suo River Plate contro l’Inter. Le parole anche sulla partita in contemporanea del Monterrey.

Gallardo, come commenta la partita?

Al di là della mancanza di giocatori a centrocampo, da cui siamo arrivati ​​impoveriti, abbiamo cercato di giocare mettendo loro pressione nel primo tempo, con la chiara intenzione di provarci contro una squadra forte fisicamente e brava tecnicamente.

L’espulsione ha cambiato la partita?

L’espulsione di Martínez Quarta non ci ha dato alcuna possibilità alla fine, nonostante l’impegno profuso nel primo tempo. È un peccato anche per tutti i tifosi che sono scesi in campo in massa per sostenere la squadra.

Cos’è che non è andato oggi del River Plate?

Alcune cose sono andate bene, altre sono mancate: la capacità di prendere decisioni giuste, la creazione di occasioni e il raggiungimento della porta avversaria con più freschezza. Contro un avversario così forte fisicamente, eravamo nervosi e non ce l’abbiamo fatta.

Nel complesso come valuta la prestazione dei suoi ragazzi, Gallardo?

Con i risultati che abbiamo visto, potremmo rammaricarci di non essere riusciti a vincere la seconda partita, quando lo meritavamo. Siamo arrivati ​​a questa partita contro l’Inter, un avversario di altissimo livello. Avevamo delle assenze importanti, anche se abbiamo cercato di giocare alla pari, pur essendo di categoria diversa, ma fino all’espulsione eravamo in partita. Avevamo bisogno di vincere, ecco perché siamo scesi in campo così. Con un giocatore in meno per 30 minuti era già molto difficile.

Il Monterrey giocava in contemporanea. Vi ha condizionati?

È incredibile non capire l’essenza di una partita quando lo schermo gigante mostra le immagini di un’altra partita, che mostra come sta andando… Questo dovrebbe cambiare, perché la FIFA dovrebbe essere più sensibile a queste cose. Non dico che sarebbe cambiato qualcosa, ma non è un bene che accada così, perché devi concentrarti sulla tua partita, e questo è difficile.

Gallardo alla fine l’Inter ha vinto meritatamente?

L’avversario era tosto. L’Inter non è riuscita a vincere, ma ha fatto un’ottima stagione. Hanno molta gerarchia, sono completi, sono un avversario molto ostico . Per questo abbiamo cercato di dare una buona battaglia, ma dobbiamo ammettere che l’avversario era superiore. È così che funziona