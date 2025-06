Gallardo carica il River Plate: «Contro l’Inter servirà la partita perfetta»

Alla vigilia della sfida decisiva contro l’Inter, valida per l’ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FUFA 2025, l’allenatore del River Plate Marcelo Gallardo ha parlato in conferenza stampa a Seattle. I “millionarios” scenderanno in campo mercoledì 25 giugno alle 18:00 locali (le 3:00 del mattino in Italia) per giocarsi l’accesso agli ottavi contro i nerazzurri.

ALLA VIGILIA – Gallardo ha mostrato rispetto per l’avversario e in particolare per la stella dell’Inter: «Conosciamo bene la qualità di Lautaro Martinez. È uno di quei giocatori che possono cambiare la partita in un attimo, con un dettaglio. Non puoi concedergli nulla, perché ti punisce. Alcuni dei miei difensori lo hanno affrontato in passato, ed è sicuramente un vantaggio che proveremo a sfruttare».

GLI AVVERSARI – Il tecnico argentino ha poi tracciato un bilancio del cammino del River nel torneo: «Siamo cresciuti partita dopo partita, sia nel gioco che nei risultati. Abbiamo dominato il primo match e contro il Monterrey meritavamo qualcosa in più. Ora ci giochiamo tutto in una gara secca, che va affrontata con lucidità e convinzione. Nonostante le assenze, scenderemo in campo al meglio delle nostre possibilità. L’Inter è una squadra forte, organizzata, ma abbiamo tutte le qualità per giocarcela alla pari. Dobbiamo essere solidi in difesa, incisivi in attacco e cinici sotto porta. Chi sarà chiamato in causa, anche tra quelli che finora hanno giocato meno, dovrà farsi trovare pronto e dare tutto per il gruppo».

River Plate, squalifiche e infortuni: parla Garlando

LE ASSENZE – Gallardo ha anche fatto il punto sull’infermeria e sulle assenze per squalifica: «Sappiamo che non avremo Pérez, Castaño e Galoppo per squalifica, e Driussi è ancora fuori per infortunio. Ma costruiremo l’undici iniziale con logica e fiducia, pensando prima di tutto all’equilibrio collettivo. L’atteggiamento sarà la chiave». Infine, ha detto la sua sul sistema di qualificazione, che in caso di parità premia lo scontro diretto: «Era una regola nota fin dall’inizio. Può sembrare poco equa, ma bisogna accettarla. Forse potrà essere migliorata in futuro, ma non serve cercare alibi. Siamo pronti, determinati e consapevoli del nostro valore. L’Inter è fortissima, ma anche noi abbiamo le carte in regola per fare una grande partita».