Gagliardini: “Sollievo dopo Inter-Sassuolo? No, faccio il mio! Sto bene”

Gagliardini è stato il primo ospite che si è presentato a Inter TV al termine di Inter-Brescia. Queste le sue valutazioni sulla goleada del Meazza e il 6-0 per la ventinovesima giornata di Serie A, dove ha segnato riscattando in parte l’errore col Sassuolo.



IL RISCATTO – Roberto Gagliardini parla a Inter TV al termine di Inter-Brescia: «Io il centrocampista con più gol nelle ultime due stagioni all’Inter? Non lo sapevo, cercherò ancora di migliorare. L’abbiamo affrontata nel migliore dei modi, è una vittoria più che meritata. Sollevato dopo l’errore col Sassuolo? No, non è questione di essere sollevato. Penso a lavorare e a fare il mio: oggi è andata bene, sono contento per la squadra e per i tre punti. Per qualsiasi giocatore è importante avere continuità. Sto bene, il mister fa le scelte e ci dobbiamo far trovare pronti».