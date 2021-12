Gagliardini: «Scudetto ci dà consapevolezza della forza. Gol? Un caso»

Gagliardini ha proseguito la serie di interviste a Inter TV nel post partita del turno infrasettimanale di Serie A, vinto 2-0 contro lo Spezia. Così il giocatore in gol al Meazza quest’oggi.

VITTORIA CHE PESA – Roberto Gagliardini parla al termine di Inter-Spezia: «Sempre in gol contro le squadre liguri? Penso solo un caso, non me ne vogliano ma io cerco di approfittarne e segnare contro qualsiasi squadra. Per coincidenza succede contro queste squadre qui. Eravamo un po’ in difficoltà in difesa ma chi ha giocato ha fatto benissimo, questo facilita le prestazioni e anche le vittorie. Siamo un gruppo solido, veniamo da un anno dove siamo diventati campioni e questo ci dà grande consapevolezza della forza. Stiamo cercando di ripeterci, sono arrivati giocatori nuovi ma si sono integrati alla grande. La Roma? Partita molto importante per il nostro percorso, sarà difficile».