Gagliardini: “Oggi non potevamo sbagliare! Dopo il Real Madrid…”

Gagliardini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Sassuolo-Inter, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

NO ERRORI – Roberto Gagliardini parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Sassuolo-Inter: «Oggi era una partita che non potevamo sbagliare, abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto contro una squadra di assoluto rispetto. Abbiamo rispettato il Sassuolo ma nello stesso tempo abbiamo messo in campo le nostre qualità. E penso sia andato tutto bene».

REAZIONE – Gagliardini prosegue parlando della reazione dopo la brutta sconfitta contro il Real Madrid: «Cosa ci siamo detti dopo il Real Madrid? In momenti così, quando ci bombardano da tutte le parti, ci sono poche cose da dire. Dobbiamo lavorare, c’è poco da pensare giocando ogni tre giorni e così abbiamo fatto. Abbiamo rivisto la partita il giorno dopo e oggi l’atteggiamento è stato quello di una squadra compatta. Abbiamo concesso molto poco, realizzando le occasioni create. Penso che ci abbia dato una mano questa sistemazione in campo perché giocando a tre abbiamo coperto meglio il campo. Già conoscevamo il modulo e non c’è stato bisogno di troppo tempo per entrare nei meccanismi. Penso che siamo riusciti comunque ad aspettarli e fare pressing in una zona determinata del campo, così facendo abbiamo concesso meno spazi a una squadra a cui piace giocare. Quindi penso che abbiamo fatto la partita nel giusto modo».