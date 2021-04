Gagliardini: «Meno possesso? Si vince buttandola dentro! Inter cambiata»

Anche Gagliardini ha parlato a Inter TV nel dopogara di Inter-Sassuolo 2-1. Ecco le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale nerazzurro, dopo il successo nel recupero della ventottesima giornata di Serie A.

CAMMINO CHE PROSEGUE – Roberto Gagliardini parla al termine di Inter-Sassuolo 2-1: «Compleanno ideale? Assolutamente. Una vittoria fondamentale, una partita che dovevamo recuperare. Visto che il Milan non giocava dovevamo aumentare il distacco: siamo contenti. Le dieci vittorie consecutive? Merito a questa squadra, che sta facendo cose importanti: complimenti a tutti. Il Sassuolo è una squadra a cui piace giocare, ha delle linee di passaggio che allena tutti i giorni. Siamo stati compatti e abbiamo sfruttato le occasioni avute, siamo contenti per i tre punti. Dalla gara d’andata c’è stato un cambiamento nello stare in campo. Ci ha portato dei risultati, penso che per i giocatori che abbiamo sia il modo migliore. Continuiamo su questa squadra: è vero, magari oggi abbiamo avuto meno possesso palla, ma si vince buttandola dentro. Abbiamo degli attaccanti che la buttano dentro e siamo contenti di questo».