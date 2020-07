Gagliardini: “Inter-Torino importantissima. In campo per mettere in...

Gagliardini: “Inter-Torino importantissima. In campo per mettere in pratica”

Gagliardini si è fermato a parlare a Inter TV nel prepartita di Inter-Torino. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, che sarà titolare questa sera al Meazza (vedi articolo), al canale tematico ufficiale.

BASTA SPRECARE – Roberto Gagliardini parla a Inter TV prima di Inter-Torino: «Partita fondamentale? Assolutamente, è importantissimo oggi portare a casa i tre punti. Veniamo da due risultati non positivi, è importante tornare a vincere. L’abbiamo preparata bene in settimana, sappiamo cosa fare: adesso entriamo in campo e cerchiamo di metterlo in pratica. Le energie? L’importante, più che altro, in un periodo come questo sono i giorni di riposo. La sera a casa dobbiamo cercare di recuperare le energie, anche negli allenamenti per poi correre in partita il più possibile».