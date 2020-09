Gagliardini: “Inter, ora le partite che contano. Tifosi allo stadio? Diverso”

Gagliardini è stato uno dei goleador nel 7-0 di Inter-Pisa questo pomeriggio (vedi articolo). Il centrocampista, intervistato da Inter TV al termine del match del Meazza, ha parlato sia del ritorno degli spettatori allo stadio (fino a mille) sia dell’inizio della nuova stagione.

PRIMO TEST – Roberto Gagliardini è soddisfatto dopo Inter-Pisa: «Siamo contenti delle prestazioni che stiamo facendo, adesso dobbiamo fare le partite che contano. Poco tempo dalla finale di Europa League? Può essere una cosa positiva, comunque qualche strascico della stagione scorsa a livello di condizione ce lo stiamo portando dietro. Possiamo approfittare di questa condizione e partire subito forte in campionato. Tifosi allo stadio? Effettivamente ne parlavamo anche fra primo e secondo tempo: è diverso, nonostante siano solo mille persone. Ci ha fatto molto piacere avere persone allo stadio. Inter-Fiorentina? Sarà una partita tosta, sono migliorati molto. Hanno fatto degli acquisti importanti, conosciamo come gioca il loro mister e come giocano loro. Avranno voglia di rivalsa dopo la stagione scorsa, ci aspetta una partita tosta e importante».