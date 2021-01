Gagliardini: “Inter, partiamo forti! Conosciamo le nostre potenzialitÃ ”

Gagliardini: “Inter, partiamo forti! Conosciamo le nostre potenzialità”

Gagliardini prima di Inter-Crotone, prima sfida del 2021 per i nerazzurri a San Siro, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato

PRIMA DELL’ANNO – Gagliardini prima di Inter-Crotone su Sky ha parlato della classifica di Serie A e delle vittorie consecutive: «Sete vittorie consecutive, dovremmo mantenere questo filotto. Oggi partita importantissima per noi. Sarà importante partire forti in questo nuovo anno. Classifica? Il nostro obiettivo è stare lì, è presto per guardare la classifica. Sappiamo le potenzialità che abbiamo e faremo di tutto per stare lì fino alla fine».