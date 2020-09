Gagliardini: “Inter, abbiamo una marcia in più! Presto per fare statistiche”

Roberto Gagliardini Inter

Gagliardini, così come Hakimi, ha fornito un gol e un assist in Benevento-Inter di questo pomeriggio. Il centrocampista ha parlato della partita della prima giornata di Serie A intervistato da Inter TV.

NUOVO PROTAGONISTA – Roberto Gagliardini commenta Benevento-Inter a Inter TV: «Abbiamo affrontato la partita penso con l’atteggiamento giusto. Siamo partiti forte, siamo riusciti a trovare il secondo e terzo gol. Poi abbiamo fatto un errore e sono riusciti ad accorciare le distanze, ma la partita è stata sempre nelle nostre mani. È un anno che lavoriamo col mister, questo ci può dare una marcia in più. In forma? È ancora presto per fare queste statistiche, c’è bisogno di più continuità e più partite. Sono contento per la vittoria, dobbiamo continuare così. Giocare con Arturo Vidal è abbastanza facile: lui conosce benissimo il calcio, è un gran campione. Sono felice che giochi con noi e che possa darci una mano, penso che possiamo fare grandi cose. La qualità si è alzata notevolmente quest’anno, anche più dell’anno scorso. Penso che ora abbiamo tante soluzioni, siamo tanti giocatori e tutti che possono dire la loro. Questo è un valore sicuramente aggiunto, con le tante partite che abbiamo sarà sicuramente un grande aiuto».