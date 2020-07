Gagliardini: “Ho superato l’errore col Sassuolo. Prossime partite cruciali”

Condividi questo articolo

Roberto Gagliardini ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, nel pre partita di Genoa-Inter, match valido per la 36esima giornata di Serie A

ALTA TENSIONE – Pochi minuti al calcio d’inizio di Genoa-Inter, match chiave per il cammino di entrambe le formazioni. Roberto Gagliardini ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-partita: «Io bestia nera del Genoa? Vediamo a fine partita come sarà andata. Miei errori dell’ultimo mese? Sono momenti di questa stagione, ho fatto degli errori ma li ho superati come altri. C’è da pensare al presente e fare bene oggi. Secondo posto? La matematica non ci condanna, però sappiamo che è difficile per lo scudetto. Pensiamo a far bene queste ultime tre partite e poi in Europa League».