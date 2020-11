Gagliardini: “Gol? Non il mio compito ma tanto meglio! Cambio in mezzo”

Condividi questo articolo

Roberto Gagliardini Inter

Gagliardini è stato il terzo giocatore a finire nel tabellino dei marcatori dopo la grande vittoria contro il Sassuolo. Ecco le sue parole a Inter TV nell’immediato post partita dell’anticipo della nona giornata di Serie A.

FINALMENTE GRANDE VITTORIA! – Roberto Gagliardini parla dopo Sassuolo-Inter su Inter TV: «È stata una partita penso ben interpretata da parte nostra. Abbiamo preparato la partita con l’atteggiamento giusto, siamo stati compatti e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. Cambi in mezzo? Sì, ci siamo messi con la disposizione a tre usata in gran parte l’anno scorso. Non c’è stato bisogno di grande rodaggio, già la conoscevamo. Abbiamo fatto una partita attenta e vittoria meritata. Il gol? Sono contento, poi le statistiche trovano il tempo che trovano. Fare gol non è il mio compito principale, poi se posso fare gol tanto meglio».