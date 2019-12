Gagliardini: “Fino a poco fa faticavo a camminare! Col Genoa coincidenza”

Gagliardini è stato il secondo giocatore a presentarsi a Inter TV, poco dopo la fine di Inter-Genoa. Ecco il commento a caldo di uno dei protagonisti della partita che si è conclusa pochi minuti fa al Meazza, autore del momentaneo 2-0.



SEMPRE IN GOL ALLE GENOVESI – Roberto Gagliardini parla a Inter TV al termine di Inter-Genoa: «Sempre in gol contro il Genoa? Effettivamente è una coincidenza particolare, però a quanto pare è così. Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra a vincere la partita, poi mi dispiace per il Genoa. Sono movimenti preparati in base anche a come l’avversario si mette in campo. Giocando loro col 4-3-1-2 avevano molti giocatori in mezzo al campo, conveniva allargarli e dovevamo farlo noi interni. Condizioni fisiche? Sinceramente sono contento e sorpreso anche io, perché a dire la verità fino a una settimana faticavo a camminare. Mi faceva male il piede, poi grazie anche allo staff tecnico sono riuscito a sentire meno il dolore. Oggi assieme allo staff medico siamo riusciti a scendere in campo, è andata molto bene. Romelu Lukaku? Mi ha chiesto quando la palla arriva a lui di farla da supporto. Il gol è nato così, mi ha chiesto di tenere palla e ha scaricato dietro».