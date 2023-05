Gaetano: «Il mio gol contro l’Inter? Bello e intelligente. Spiego perché»

Gaetano, autore del terzo gol del Napoli contro l’Inter, parla ai microfoni di Dazn. Così il centrocampista azzurro esprime la propria contentezza al termine della sfida di campionato.

GOL – Gianluca Gaetano si gode la gloria per essere andato in gol contro l’Inter: «Compagni felici per il gol contro l’Inter? Tutti mi hanno sempre voluto bene dall’inizio, già dal 2019. Sono sempre stato coccolato e mi hanno voluto bene. Non vedo l’ora di festeggiare con la mia bimba e di stringerla. Ho fatto un bel gol perché sono stato intelligente. Ho dato palla a Simeone per farmela passare di nuovo e per fare gol»