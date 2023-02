Gabbiadini: «Quando si gioca contro di noi nessuno è felice! Ci siamo»

Gabbiadini è stato intercettato al termine di Sampdoria-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata di Serie A andata in scena al Ferraris e terminata sul risultato di 0-0. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

SQUADRA – Manolo Gabbiadini parla così dopo Sampdoria-Inter: «Da quando abbiamo ripreso a gennaio stiamo dimostrando che ci siamo, poi in certe partite non arrivano i risultati ma dobbiamo continuare su questa strada senza mollare di un centimetro e alla fine tireremo le somme. Da gennaio siamo un’altra squadra, lottiamo tantissimo in campo e quando le altre giocano contro di noi non sono mai felici. Sono sicuro che i risultati arriveranno, ce la stiamo mettendo tutta e verremo premiati. Anche i calciatori giovani e i tifosi ce la stanno mettendo tutta, chi lavora dietro le quinte non merita questa situazione. Siamo un gruppo unito e forse ora lo siamo ancora di più. Dobbiamo crederci e aspettare qualcosa di bello».