Gabbia: «Uno dei giorni più felici per me. Inter-Milan punto di partenza!»

Matteo Gabbia, autore del gol dell’1-2 rossonero nel derby, risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa al termine di Inter-Milan. Di seguito le parole del difensore.

Questo è il giorno migliore della tua vita dal punto di vista sportivo?

No, sicuramente è uno dei giorni più belli. Sono davvero molto contento per la squadra, perché comunque questa vittoria arriva in un momento in cui non eravamo felicissimi di quello che avevamo fatto. Ma come ha detto il mister ieri in conferenza, abbiamo cercato di approcciare la partita nel miglior modo possibile. L’atteggiamento, lo spirito, era molto positivo e penso che questa sera si sia visto. Quindi il mio gol lo prendo come una ciliegina sulla torta, ma la torta è di tutta la squadra che oggi ha lavorato in maniera fantastica.

Cos’è cambiato? È scattato qualcosa in questi giorni?

Penso che non sia cambiato davvero nulla. Il nostro livello negli allenamenti credo sia sempre stato alto, con intensità, positivo, ma penso che a volte ci siano delle situazioni in cui il risultato va a mettere un dubbio su tutto. Questa sera è positivo, la squadra ha dato dei segnali positivi e penso che abbiamo capito davvero l’importanza di una serata così. Gli attaccanti sono stati davvero fantastici, ci hanno dato una mano incredibile nella fase di non possesso. Penso che debba essere un giusto punto di partenza per quello che verrà.

Cosa vi ha detto in questi giorni Fonseca? C’è un episodio in particolare che vi ha portato a giocare questa grande partita stasera?

Penso che il mister sia stato molto bravo nel post Liverpool perché ha fatto quello che fa sempre. Ha preparato la partita nella maniera giusta, dandoci tranquillità, serenità e facendoci vedere cosa non era andato col Liverpool. Penso che abbia avuto la strategia giusta e vincente. Noi siamo sempre a cercare di fare il meglio possibile quando ci dice una cosa. Questa sera penso si auna bella vittoria anche per lui e per tutto lo staff perché tante volte prendono più critiche di quelle che devono perché in campo a volte sbagliamo anche noi. Di conseguenza penso che questa sera sia stata davvero la vittoria del gruppo squadra Milan.