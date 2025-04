Furlani: «Milan vuole vincere la Coppa Italia. Ibrahimovic resta»

Giorgio Furlani ha così parlato prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Inter, in programma a San Siro alle ore 21.

IL COMMENTO – Giorgio Furlani si è espresso a Sport Mediaset nel pre-partita di Milan-Inter. L’AD dei rossoneri ha parlato della sfida e del possibile arrivo di Fabio Paratici a Milano: «Si tratta di una partita molto importante, il derby ha un peso specifico diverso. In più, si tratta della semifinale di una competizione la cui vittoria finale rientra nei nostri obiettivi stagionali. Paratici? Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione. Il nostro primo obiettivo è migliorarli, per cui stiamo già lavorando per la prossima annata. In questo contesto, stiamo svolgendo varie preparazioni. Non abbiamo ancora deciso in un senso specifico, ma ci stiamo preparando per migliorare la parte sportiva».

Furlani sul ruolo di Ibrahimovic nel Milan e sullo scenario futuro in società

SU IBRAHIMOVIC – Furlani ha poi proseguito: «Zlatan non è mai stato assente, siamo sempre stati in contatto. All’interno della società è chiaro chi fa chi, forse all’esterno c’è un po’ di confusione. Quel che è certo è che Zlatan continuerà a far parte della società nella prossima stagione. Nelle ultime 2 stagioni non abbiamo avuto un ds tradizionale, dato che abbiamo separato tale ruolo in varie persone presenti nel club. Ora stiamo valutando di prenderne uno tradizionale, così da consolidare quel ruolo in una persona. Rimarrà, comunque, il gruppo di lavoro focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi di squadra».