Friis obiettivo: «L’Inter lotterà per vincere la Champions League»

Friis obiettivo e riconoscente della forza dell’Inter al termine della partita tra Sparta Praga e nerazzurri, conclusasi 0-1. L’allenatore dei cechi ha comunque fatto i complimenti anche alla sua squadra.

SQUADRA FORTISSIMA – Il tecnico dello Sparta Praga, Lars Friis, ha parlato al termine della partita tra i cechi e l’Inter. I nerazzurri hanno vinto 1-0 con gol di Lautaro Martinez, arrivato nei primi minuti del primo tempo. L’allenatore dello Sparta ha riconosciuto la forza della squadra di Simone Inzaghi: «Abbiamo giocato contro una delle squadre che si contenderanno la Champions League. I miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma ovviamente era contro una grande squadra. Dovevamo sfruttare le poche occasioni che avevamo per ottenere qualcosa. Abbiamo lavorato duramente per essere completamente allineati. Non c’è stata alcuna magia; questo è stato il lavoro che dovevamo fare. Non possiamo giocare con la palla come vorremmo contro una squadra così forte, quindi abbiamo dovuto indossare la nostra maschera difensiva. Abbiamo avuto delle opportunità dopo gli errori dell’Inter. È stato un buon lavoro di squadra da parte nostra, ma non è stato comunque abbastanza buono per ottenere qualcosa». I cechi hanno comunque giocato una buona partita, confermandosi squadra tosta e fisicamente molto temibile e competitiva.