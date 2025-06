Freytes rispetta: «Inter grande squadra, ma Fluminense vuole i quarti!»

Juan Pablo Freytes si è pronunciato in merito alla prossima sfida del suo Fluminense contro l’Inter. Particolare enfasi sulla profondità della rosa dei brasiliani in difesa.

IL COMMENTO – Juan Pablo Freytes ha concesso un’intervista a Globo Esporte in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Fluminense e Inter. Il calciatore argentino si è così pronunciato sul punto: «La verità è che Ignácio può giocare, io posso giocare, Thiago può giocare, Manuel può giocare, ci sono molti giocatori che giocano in quella stessa zona del campo. Giocare con Thiago è molto positivo perché, come ho detto, non c’è bisogno di parlare della sua esperienza, di dove ha giocato, di cosa ha vinto. Giocare al suo fianco è un sollievo, perché offre tantissimi strumenti. Ignácio ed io potremmo essere un po’ più giovani in termini di esperienza. Ma sono molto contento di condividere il campo con chiunque; se è dalla panchina, tiferò dalla panchina».

Freytes e l’obiettivo in Inter-Fluminense

LA CONVINZIONE – Freytes ha poi proseguito specificando la missione che lui e i suoi compagni hanno deciso di intraprendere con indosso la maglia dei guerreiros: «Ovunque io sia (in campo o in panchina, ndr.), siamo qui per migliorare il Fluminense e contribuire a scrivere nuove pagine della sua storia».

L’AVVERSARIA – Freytes si è successivamente espresso sulla forza della sua rivale, l’Inter di Cristian Chivu: «Si tratta di una squadra molto tosta, non solo in attacco. Speriamo che sia un grande spettacolo, e oggi, ai Mondiali, avete visto che questo lo è stato per tutti. Quindi speriamo che tutto vada per il meglio e che potremo portare gioia alla nostra gente».