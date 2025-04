Frattesi: «Vissuto momento complicato. Dico grazie ai tifosi dell’Inter!»

Davide Frattesi ha così parlato prima del fischio d’inizio del match del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco.

IL MOMENTO – Davide Frattesi si è espresso a Prime Video nel pre-partita di Inter-Bayern Monaco. Il centrocampista nerazzurro ha sottolineato la difficoltà del momento vissuto negli ultimi mesi: «Mia nonna era venuta a mancare prima di Parma, ma la notizia non è stata subito diffusa perché era giusto che aiutassi la squadra in assenza di Barella. Gol contro il Bayern Monaco? Prima che arrivasse il pallone, ho pensato ‘è scritto, da qualche parte l’hanno scritto’… lo sapevo che sarebbe arrivato. Sono stati 4 mesi in cui sono stato male, mi sono trovato in una situazione che non sapevo gestire. Niente mi aveva mai scalfito, per cui mi dicevo una bugia dicendo che ce l’avrei fatta. Mi sono trovato ad avere un atteggiamento diverso dal solito, non sono stato l’estroverso che sono di solito. Ho sbagliato a non parlarne abbastanza, ma ora la parte più difficile è passata».

Frattesi invia un messaggio ai tifosi dell’Inter

LA VICINANZA – Frattesi ha così concluso: «Asllani e Arnautovic mi sono stati molto vicini, sono come dei fratelli per me. Ai tifosi dico ‘grazie, senza di voi non sarebbe stato possibile’. Ora dobbiamo fare qualcosa di grande insieme».