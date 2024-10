Frattesi: «Torino? Ecco cosa ho detto alla squadra! Scudetto? Corsa aperta»

Frattesi parla prima di Inter-Torino, sfida della settimana giornata di Serie A che si disputerà tra poco, alle ore 20.45, a San Siro. Ecco le sue impressioni prima del fischio d’inizio, affidate a Sky Sport

MANGIARE PUNTI – Davide Frattesi è intervenuto così prima di Inter-Torino: «Sicuramente dobbiamo partire bene come fatto con Udinese e Stella Rossa, quello sarà fondamentale. Il Torino è in salute, ha un ottimo gioco e un ottimo allenatore. Io scherzando, ma neanche tanto, ho detto nello spogliatoio che è un po’ quello che era il Bologna l’anno scorso per organizzazione, sarà una partita difficile. L’approccio stile Udinese? Poi dopo il derby era più semplice perché dopo una batosta del genere c’è una reazione di orgoglio importante, oggi cercheremo di fare lo stesso con una motivazione diversa. Corsa scudetto? Sicuramente sappiamo che è lunga, quindi dobbiamo essere bravi a mangiare più punti possibili in questo caso al Napoli primo in classifica. E comunque penso che la corsa scudetto sia allargata a più squadre. Secondo me quattro o cinque squadre possono competere per il titolo».