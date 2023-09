Frattesi: «La prima da titolare? Bella sensazione ma potevo fare di più!»

Empoli-Inter, in scena al “Carlo Castellani” alle ore 12:30, è terminata 0-1. Davide Frattesi interviene su Dazn poco dopo il triplice fischio del lunch match.

SENSAZIONI – Davide Frattesi, che in Empoli-Inter, ha giocato la sua prima partita da titolare, dichiara: «Il mister mi chiede di allungare la squadra? Essendo quella dell’Inter una difesa a quattro i movimenti della mezza creavano fastidio. Poi riuscivamo a fare il cambio gioco sul quinto e così a sviluppare. Sono indicazioni giuste. Differenza fra Sassuolo e Inter? Sicuramente l’obbligo quasi di dover vincere ogni partita. Anche quando si è sul risultato di parità si va sempre alla ricerca del gol. Gli avversari sono un pochino chiusi ma ci sta perché quando viene l’Inter si sa che tende a giocare la partita. Normale che tendono a chiudersi di più. Sul gol di Dimarco? Mi è arrivata una pallonata in faccia incredibile ed ero mezzo rimbambito. Infatti non ci credevo, pensavo di star sognando. Ha fatto un gol pazzesco. Dimarco ha il piede per fare queste cose quindi ero incredulo ma neanche troppo. Mi sta trasmettendo l’interismo? Chi meglio di lui, un bravo ragazzo che ci tiene e che si vede che ce l’ha dentro. La prima da titolare? Belle sensazioni. Sicuramente potevo fare di più, soprattutto in zona gol ma quello va anche a periodi. Ci sono giornate in cui il feeling con la porta si sente di meno e quello va migliorato. Ma la prima da titolare dà una bella sensazione».