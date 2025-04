Frattesi: «Tanta emozione! L’Inter, una seconda famiglia»

Davide Frattesi, colui che ha regalato la vittoria all’Inter, ha parlato in diretta su Sportitalia nel post-partita dopo la vittoria contro il Bayern Monaco.

SOFFRIRE – Archiviata la vittoria contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena, in collegamento con Sportitalia in zona mista è intervenuto Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter ha consegnato ai nerazzurri una vittoria importantissima in vista del ritorno. Queste le sue parole: «Prova eroica? Dobbiamo confermare tutto al ritorno, dobbiamo restare tranquilli. Dovremo essere bravi a soffrire come oggi, ed essere cinici per le occasioni che ci capiteranno. Gol? Sono emozionato, ci tenevo tanto. Abbiamo passato un periodo non bello in famiglia, sono felice per loro che hanno potuto esultare. Intervallo? Ci siamo detto di continuare così, siamo usciti bene dopo la mezz’ora di soferenza. Le qualità le abbiamo messe in campo. È normale soffrire, hanno dei campioni forti. Quando è mancata nonna ho voluto restare con la squadra, loro sono una seconda famiglia. Con loro non è solo lavoro, ma sono una seconda famiglia. Pari del Napoli? Forse sì, ha dato un po’ di entusiasmo. Dovremmo battere ferro finché è caldo. Adesso dobbiamo recuperare in qualsiasi modo».