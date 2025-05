Frattesi scherza: «Sul gol ho pensato: ‘o segno o sono fottuto!‘»

Davide Frattesi ha raccontato il gol e la sua serata in Inter-Barcellona su CBS Sports. Il centrocampista è stato ancora una volta decisivo a San Siro.

SEMPRE NEL MOMENTO GIUSTO! – Davide Frattesi ormai lo conosciamo: è un giocatore capace di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. Il centrocampista anche contro il Barcellona ha segnato il gol della vittoria al 109′ del primo tempo supplementare. Di sinistro ha tirato a giro sul secondo palo e ha fatto esplodere di gioia San Siro. Frattesi, nel post-partita, ha detto: «Sono stato fortunato a finire la partita, il cuore batteva fortissimo. Tutto è stato veramente incredibile, dopo Monaco di Baviera non pensavo mai di rivivere un’emozione del genere. La mia famiglia era qui, tutto lo stadio ha urlato come mai era accaduto. Quando noi abbiamo preso il 3-2 ho parlato con Thuram e gli ho detto che saremmo passati. Ero sicuro. Sapevamo saremmo andati in finale, non pensavo segnasse Acerbi di destro».

Frattesi e il retroscena sul gol segnato ai supplementari!

RETROSCENA – Frattesi ha infine raccontato un retroscena: «È stato incredibile, mia mamma ha sempre detto di lottare e io lo faccio. La mia storia è questa. Stavo pensando che se non avessi segnato lì sarei stato fottuto! C’erano mia madre, mio padre, mia sorella, la mia fidanzata e diversi amici»