Frattesi: «San Siro mi motiva. Contro l’Inter sarebbe stato giusto il pareggio!»

Frattesi, uno dei marcatori neroverdi in Inter-Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della sfida di campionato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista italiano.

ATMOSFERA – Davide Frattesi, intervistato al termine di Inter-Sassuolo, afferma: «A San Siro faccio sempre gol? Sicuramente lo stadio dà delle motivazioni importanti, come quando giochi qui a San Siro o anche a Roma e a Napoli. Giocare da avversario è ancora più bello. Avere contro 70 mila persone è una sorta di sfida con il pubblico. Sono contento che sia andata bene da quel punto di vista ma speravamo di portare a casa almeno un pareggio contro l’Inter, che secondo me era la cosa più giusta. Ma va bene così. Psicologicamente non è stato facile perché questa settimana non l’ho fatta al massimo perché sono un po’ stanco. Ma il mister mi ha detto di stare tranquillo. Il mio carattere può essere sia la mia forza che la mia debolezza perché sono sempre insoddisfatto e nervoso. Cerco sempre di fare le cose nella maniera perfetta e questo probabilmente è anche sbagliato. Ma se si vuole arrivare ad essere un top quella è la strada. Il campionato estero mi affascina, sappiamo tutti le squadre di premier che intensità hanno. Un giorno mi piacerebbe provare quell’esperienza per ingrandir e il bagaglio culturale e vedere come si lavora all’estero».