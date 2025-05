Frattesi: «Tutto il PSG un punto di forza. Ma Inter dimostrato di poter giocare con tutti!»

Davide Frattesi mette nel mirino il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Il centrocampista nerazzurro spiega l’approccio giusto per la sua squadra nella finale contro il PSG.

NESSUNA PRESENTAZIONE – Dal gol al ritorno col Bayern Monaco a quello della vittoria folle in casa contro il Barcellona: Davide Frattesi non può non essere considerato l’uomo della Champions League per l’Inter. Proprio il decisivo centrocampista italiano viene ascoltato da UEFA TV in vista della finale contro il PSG in programma il prossimo 31 maggio. Dopo l’allenatore Simone Inzaghi, Frattesi dichiara pensando al prossimo avversario: «I punti di forza del PSG? Direi tutta la squadra, perché comunque hanno dei giocatori top a livello internazionale quindi non hanno bisogno di presentazioni o di altro. Io credo che piuttosto che concentrarsi sulle loro qualità e sui loro punti deboli dobbiamo concentrarci su di noi perché quando siamo in partita, magari non è detto che vinciamo, ma abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti».