Frattesi: «Passato momento duro. Ritorno? Inter dovrà essere cinica»

Davide Frattesi si è pronunciato nel post-partita di Bayern Monaco-Inter, sfida vinta in maniera autorevole dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Davide Frattesi si è così espresso a Sky Sport al termine di Bayern Monaco-Inter: «Nella mia vita ho sempre pensato di avere come qualità migliore la testa, che niente avrebbe potuto mai scalfirmi. Quando mi sono trovato di fronte a questa cosa (la morte di sua nonna, ndr.), mi sono reso conto di quanto fosse dura. Io non ero abituato a vederla così, per me è stata una cosa abbastanza pesante. Credo che stasera ci sia lo zampino di mia nonna… magari da lassù un grido lo ha fatto».

Frattesi sulla vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco e sul ritorno

LA CONSIDERAZIONE – Frattesi ha poi proseguito: «La vittoria significa tanto. Ogni tanto veniamo massacrati, come nel caso del pareggio di Parma. In questo momento è veramente dispendioso essere competitivi su tre fronti. A volte non è facile tenere la continuità che abbiamo, ma adesso dovremo far fronte ai prossimi importantissimi impegni. Il ritorno? Loro cercheranno di attaccare di più, per cui noi dovremo essere bravi a pulire i palloni per andare a fargli male. Hanno giocatori davvero forti, occorrerà essere cinici».